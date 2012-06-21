Релігійні лідери України публічно вакцинувалися проти COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield).

Мобільна бригада №7 Київської області вакцинувала верховного архієпископа Києво-Галицького, главу Української греко-католицької церкви Святослава (Шевчука), архімандрита Михайлівського золотоверхого монастиря Лаврентія (Живчика) (Православна церква України), представника Федерації єврейських громад у столиці України Леоніда Бараца, представника Іудейській громади руху "Хабад Любавич" в Україні Бориса Стругацького, керівника Відділу з питань релігій секретаріату Кабміну Андрія Юраша.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук під час пресбрифінгу після вакцинації відзначив відсутність будь-яких релігійних причин для відмови від вакцинації.

"Ми сьогодні вакцинувалися залишком вакцини. Коли ви прийматимете рішення вакцинуватися чи ні, слухайте медиків, ваших сімейних лікарів. Немає жодних релігійних підстав відмовлятися від вакцинації. Ми на рівні Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій окремим документом затвердили, що немає релігійних причин відмовлятися від вакцинації. Але вакцинація має бути добровільною, доступною і безпечною", – сказав він.

У свою чергу Лаврентій Живчик наголосив, що церква не забороняє і приймає вакцинацію як один із способів перемогти або обмежити поширення цієї хвороби.