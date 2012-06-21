Глобальне потепління призвело до зникнення вдвічі більшої кількості морських видів, ніж наземних.
Такого висновку дійшли біологи з Ратгерського університету, йдеться у журналі Nature.
У 2011 році палеонтолог Ентоні Барноскі і його колеги з Каліфорнійського університету в Берклі опублікували статтю, в якій розповіли про триваюче останні 500 років шосте масове вимирання - процес, в результаті якого три чверті видів зникають за геологічний період.
Вчені порівняли середню швидкість зникнення видів з XVI по XXI сторіччя із середньою швидкістю цього процесу в інші періоди історії.
Причиною вимирання стала діяльність людини - люди знищують звичне середовище перебування тварин і рослин, що призводить до скорочення біорізноманіття.
Ймовірно, на рослини цей процес має більший вплив - на відміну від тварин, вони не можуть переміститися, коли їх середовище проживання виявляється зруйнованим. Іншою важливою причиною є підвищення глобальної температури.
В ході дослідження вчені вивчили більше 400 океанічних і наземних видів, що мешкають по всьому світу. Оцінивши максимальну і мінімальну температуру для різних видів, дослідники прийшли до висновку що 56% океанічних видів зазнали скорочення місць проживання через глобальне потепління - в порівнянні з 27% наземних видів.
"Ми виявили, що в усьому світі морські види викорінювалися зі своїх звичних місць проживання через підвищення температур вдвічі частіше, ніж наземні види. Результати показують, що посилені заходи по збереженню будуть необхідні, якщо люди продовжать використовувати океан як ресурс для підтримки добробуту, харчування та економічної діяльності", - каже Малин Пінскі з університету Ратгерса.