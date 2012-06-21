Бібліотека — це не тільки зібрання книжок, не просто сховище мудрості. Недавно Маньківська центральна районна бібліотека на Черкащині відзначила 100-річчя. Саме 1919-го в Маньківці стала діяти перша установа бібліотечного типу — хата-читальня, яку було відкрито в помешканні місцевого активіста Матвія Чмира. Це був центр культурно-освітньої роботи, де відбувалися читання вголос, бесіди, лекції, політичні інформації. Селяни прагнули знань, приходили в бібліотеку, тому незабаром хата-читальня вже не вміщала всіх охочих. Згодом слово просвіти селянам несли агробібліотека і шкільна книгозбірня. А повноцінну бібліотеку 1935 року в Маньківці організувала ентузіастка бібліотечної справи Фаїна Дишлюк, про яку теплим словом згадували учасники урочистостей, які відбулися з нагоди ювілею.
Згадуючи тих, хто зробив великий внесок у розвиток бібліотечної справи району, директорка централізованої бібліотечної системи Людмила Браславська, голова районної ради Світлана Лещенко відзначали велику роль бібліотек у соціально-економічному й культурному розвитку. Незрівнянно виросли бібліотечні фонди. Нині Маньківська централізована бібліотечна система обслуговує 20 783 користувачів — дорослих, дітей, молоді.
Бібліотеки на селі — важливий освітній, інформаційний осередок, куди люди приходять не тільки почитати, а й поспілкуватися. Як підкреслювали учасники урочистостей, бібліотеці нема альтернативи: жоден інший заклад культури не виконує її функцій. Нині бібліотекарі району працюють над запровадженням сучасних інформаційних технологій, інтернет-центр надає послуги з підвищення комп’ютерної грамотності населення. Численні культурно-освітні заходи, організовані бібліотеками, приваблюють і дорослих, і найменших читачів.
З нагоди свята найкращих працівників бібліотечної системи відзначено грамотами районної ради, райдержадміністрації та селищної ради. Від солістів районного центру культури та дозвілля лунали музичні вітання.