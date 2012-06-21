Кількість смертей від COVID-19 в Сполучених Штатах 18 листопада перевищила позначку в 250 тисяч осіб. Як повідомляє Reuters, це вже третя хвиля коронавірусу в Америці, яка створює величезне навантаження на систему охорони здоров'я.

Уже тиждень в США реєструється по тисячі сто сімдесят шість смертей в день, що більше, ніж середньодобова кількість смертей в Індії і Бразилії разом узятих – двох країнах, що також сильно постраждали від пандемії. Кількість людей, госпіталізованих з коронавірусам у США, до полудня середи зросла як мінімум до 78 тисяч 630 осіб, що є найвищим показником за один день з початку пандемії, яка була оголошена в березні.

Сполучені Штати – єдина країна в світі, в якій зареєстровано понад 10 мільйонів інфікованих SARS-CoV-2 (11,4 мільйона випадків). Згідно з підрахунками Reuters, на США припадає майже 158 тисяч випадків зараження в день.

Середній Захід наразі є найбільш постраждалим регіоном за кількістю хворих на душу населення. Північна Дакота, Південна Дакота, Вісконсин, Айова і Небраска входять до п'ятірки найбільш постраждалих від смертельної інфекції американських штатів. Влада 18 штатів випустили нові вказівки у сфері охорони здоров'я.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»