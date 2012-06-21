100 років із дня відкриття відзначив Черкаський обласний краєзнавчий музей. Із травня 1918 року музей надбав чимале зібрання цінних експонатів й виховав не одне покоління черкащан. Заклад відзначив 100-річчя з дня відкриття насичено й цікаво: виставки, ярмарки, презентації історико-культурних заповідників області, майстер-класи, презентація туристських маршрутів. Один із найстаріших в Україні, музей налічує майже 120 тисяч одиниць експонатів.
Попри буремні післяреволюційні й повоєнні роки, обласний краєзнавчий музей першим в Україні почав приймати відвідувачів відразу після визволення Черкас. Нині заклад у процесі змін від класичного музею до своєрідного науково-культурного центру. Нові виставки, екскурсії містом, сучасні експозиції, інтерактивні заходи вже доступні відвідувачам. Раритети музейного зібрання — стародруки, ікони, археологічні й етнографічні матеріали. Багатьох цікавить експозиція з нашої сучасної історії, яка твориться на наших очах, зокрема з АТО. Щороку музей відвідує понад 170 тисяч відвідувачів, серед них багато молоді.
Обласний краєзнавчий створив відділи і в районах області: музей «Кобзаря» Т. Шевченка та меморіальна музейна кімната «Робочий кабінет В. Симоненка» в Черкасах, Мліївський меморіальний музей родини Симиренків та Старосільський музей історії села в Городищенському районі, музей-садиба В. Чорновола в селі Вільховець Звенигородського району, музей Т. Шевченка в с. Мошни.