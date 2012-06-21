Літні дні на природі супроводжуються впливом великої кількості ультрафіолетових променів. Щоб захистити шкіру надлишкового випромінювання можна застосовувати різні креми і маски. Про одну з таких масок розповіли лікарі. Основним інгредієнтом маски є звичайне куряче яйце.
Незважаючи на позитивні сторони засмаги, в окремих випадках цей процес може завдати шкоди. Найбільше до небезпеки схильні люди зі світлим типом шкіри. Щоб зробити природний «щит» від сонця, досить збовтати яйця і нанести його на шкіру тонким шаром за півгодини до виходу на вулицю. Перед виходом слід промити обличчя і витерти його рушником. Позитивний ефект досягається за рахунок створення яйцем спеціального шару на шкірі людини. Такий шар допомагає блокувати ультрафіолетове випромінювання від попадання на шкіру.
Яйце захистить від сонця в тих випадках, коли немає можливості або бажання придбати спеціальні креми від загару. Лікарі заявляють, що такий засіб буде не менш ефективним, а найголовніше, природним.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»