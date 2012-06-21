Під час наради з керівництвом ПАТ «Лисичанськвугілля», територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості, директорами шахт в Луганській ОДА розглянуті нагальні проблеми підприємства, зокрема, розвитку виробництва та збільшення видобутку вугілля.
«В області уже розробленj програмe відновлення вугільного підприємства «Первомайськвугілля», яка була представлена Кабінету Міністрів України та Міністерству енергетики та вугільної промисловості України. Тепер ваше завдання розробити аналогічний документ для ПАТ «Лисичанськвугілля», де будуть визначені пріоритетні напрями, – підкреслив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко. – Керівництво облдержадміністрації докладає максимум зусиль задля невідкладного вирішення важливих питань вуглевидобувної галузі області».
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»