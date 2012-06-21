Студенти першого та другого курсів, які здобувають спеціальності менеджера й автомобіліста в Технічному коледжі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, стали помічниками Св. Миколая. Зібравши майже три тисячі гривень, юнаки та дівчата придбали дарунки для учнів школи селища Очеретине, що в Ясинуватському районі на Донеччині.

Для діток, серед іншого, вони купили та поклали у святкові пакунки настільні, розвивальні ігри, Lego, мозаїку, набори для творчості, м’які іграшки. Особливу увагу звернули й на ігри, які б допомагали краще пізнати Україну. Тож, зокрема, від студентського Св. Миколая школярам надійде монополія, гра, присвячена українським традиціям тощо. До цієї акції доброго серця долучився й депутат Тернопільської обласної ради Михайло Тимошик, який дарунком для дітей зі сходу обрав книги, а точніше, роман Василя Шкляра «Маруся».

Пакувати дарунки студенти та викладачі Ольга Коневич і Галина Шот зібралися в міській організації товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Адже цю доброчинну акцію зініціювала заступниця очільниці тернопільських просвітян Олена Мудра. І майбутні менеджери та автомобілісти охоче підтримали цей задум. Пані Олена вже кілька років тримає контакт з Очеретинською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів. Школярі з Донбасу днями надіслали до Тернополя власні світлини. Переважна більшість хлопчиків і дівчаток сфотографувалася в українському національному одязі. Наразі від своїх щирих помічників – студентів Технічного коледжу Св. Миколай принесе у своєму мішку до навчально-виховного комплексу в Очеретиному майже 40 дарунків.

З добрим настроєм, щирістю студенти готували для відправлення дарунки для школярів з Донеччини. Разом з викладачами заспівали знану всім пісню «Ой, хто, хто Миколая любить». У пакунок вклали й розповідь про народні традиції відзначення найулюбленішого свята дітей – Дня Св. Миколая. За словами Олени Мудрої, для учнів з Очеретиного підготували й у кольорі лист з віршами про Великого Дарувальника, а також з прізвищами всіх його помічників з Технічного коледжу, які доклалися до придбання подарунків. Хлопчики та дівчатка з Донбасу також отримають адресно вісточки з Тернопільщини. Їм уже пишуть листи їхні ровесники із селища Великі Бірки, що неподалік обласного центру. Напередодні ж Нового року тернополяни мають намір зустрітися та поспілкуватися з учнями з Донеччини в онлайн-режимі.

Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Фото

Юрія ЗЕЛЕНЕНЬКОГО