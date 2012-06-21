Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



Було б кумедно, як би не так серйозно. Це про протиправний учинок горе-залицяльника, який задокументували тернопільські правоохоронці. Молода дівчина одного з районів області зателефонувала на номер 102 і повідомила, що в надвечір’я на вулиці у середмісті Тернополя до неї зненацька підбіг хлопець і швидко вирвав з її рук мобільний телефон та й утік. Потерпіла оцінила втрату у 6,5 тисяч гривень.

Згодом, як поінформували у відділі комунікації поліції Тернопільської області, правоохоронці з’ясували, що дівчина добре знає злодія. Адже певний час вони зустрічалися. Та в подальшому щось завадило їхнім стосункам. Але хлопець, напевне, прагнув, аби вони й надалі тривали. І вибрав задля цього неправильний шлях. Став переслідувати дівчину, намагався, аби вона все-таки знову звернула на нього увагу. Та прихильності не знаходив. Тож учинив протиправне. Зараз працівники поліції встановлюють місце перебування залицяльника, аби відповів за скоєне так, як велить Закон. Триває слідство.