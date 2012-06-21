У Черкаській міській раді мають намір упровадити в обласному центрі систему відеоспостереження «Безпечне місто». Вона, на переконання розробників, допоможе зменшити рівень злочинності. Програмне забезпечення, яке планують встановити, має значні можливості, зокрема в розпізнаванні облич людей, фіксуванні номерних знаків, кольору й навіть марки автомобілів.
Програма «Безпечне місто» об’єднує два напрями: забезпечення діяльності правоохоронних органів, а також діяльності комунальних служб (дорожніх, служб безпеки дорожнього руху, служб, які працюють із мережами). Над впровадженням такої системи в Черкасах почали працювати ще кілька років тому, однак камери й досі не встановлено. Нині щодо цього факту триває службове розслідування. Компанію, яка впроваджуватиме згадану систему, обиратимуть на відкритому конкурсі.
За пропозицією однієї з фракцій міської ради недавно спрямовано кошти для початку впровадження системи, тобто щоб охопити виїзди з міста і найбільші перехрестя.
Як розповів представник компанії, яка спеціалізується на проєктуванні та реалізації подібних безпекових проєктів, досвід впровадження цієї системи свідчить про значне зниження рівня вуличної злочинності. Для прикладу, в Києві, за статистикою ГУ Національної поліції, 2017 року в центральній частині міста кількість нападів зменшилася до 36% проти 2016 року, а вже 2018-го — до 46%.
Вартість втілення всіх трьох етапів впровадження системи сягне 10 мільйонів гривень. На думку фахівців, щоб охопити камерами всі транспортні потоки міста, необхідно облаштувати близько 100 вузлів відеоспостереження.