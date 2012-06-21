Одинадцятирічний підліток із села Козіївка Краснокутського району на Харківщині зазнав атаки отруйної змії. Якби не вдалося вчасно надати йому медичну допомогу, шансів на порятунок було б обмаль. Біді вдалося запобігти завдяки налагодженій координації з Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і оперативності пілотів громадського об’єднання «Цивільний повітряний патруль». Літак волонтерської санавіації менш ніж за годину доставив хлопчика до Харківської обласної дитячої клінічної лікарні №1.
«Оскільки машина швидкої допомоги не встигала вчасно довезти хлопчика до Харкова, було прийнято рішення задіяти авіацію. Дитина менш ніж за годину вже була в лікарні», — розповіла радник голови Харківської облдержадміністрації, виконавчий директор Українсько-німецької медичної асоціації Вікторія Мілютіна.
За словами головного лікаря ОДКЛ №1 Оксани Піонтковської, хлопцеві надали необхідну медичну допомогу. Нині його життю нічого не загрожує. «Ми дуже вдячні льотчикам волонтерської санавіації, професіоналам, які надають свої літаки для порятунку жителів Харківської області. Особливу подяку висловлюємо пілотові літака, який учора здійснив політ, Юрієві Покусаю, — сказала Вікторія Мілютіна. — Дуже важливо, щоб кожен житель регіону навіть з найвіддаленіших куточків мав змогу отримати якісну медичну допомогу. Дії волонтерської санавіації спрямовані на порятунок найціннішого, що є у людини, — її життя».