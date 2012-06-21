4 березня відбулася прес-конференція Дениса Шмигаля, присвячена першому року роботи уряду. Під час прес-конференції Прем’єр-міністр розповів про стратегію боротьби з пандемією COVID-19, а також про кампанію з вакцинації проти коронавірусу в Україні.

Прем’єр-міністр наголосив, що вакцинація є і буде залишатися добровільною для всіх груп населення. При цьому для досягнення колективного імунітету в Україні необхідно, аби приблизно 70% населення мали імунітет, зокрема набутий через щеплення.

«Наразі згідно із соціологічними опитуваннями готові вакцинуватися приблизно 43% українців. Наша мета — це вакцинація до 70% населення, аби в країні був колективний імунітет. Для цього у нас є чітка дорожня карта, де передбачено всі етапи та процеси реалізації кампанії з вакцинації. Ми очікуємо, що в цьому та наступному році вакцинуються близько 22 млн українців», — відзначив Прем’єр-міністр.

Крім того, Денис Шмигаль наголосив, що за домовленостями, які досяг уряд, у І та ІІ кварталі цього року в Україну має прибути 9 мільйонів доз вакцин. У березні в межах глобальної ініціативи COVAX в Україну будуть відправлені 117 тисяч доз вакцини виробництва Pfizer-BionNTech, а також 500 тисяч доз вакцини від компанії AstraZeneca. Ще 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca очікуються в березні від індійського Serum Institute. Загалом уряд веде перемовини про закупівлю вакцин із шістьма найбільшими світовими виробниками.

«Для того, щоб процес вакцинації був успішним, нам усім дуже важливо підвищувати довіру і до вакцини, і до самого процесу. За останні 3 дні через застосунок та портал Дія зареєструвалися на вакцинацію більше ніж 100 тисяч людей. Це лише початок і ми віримо, що кампанія з вакцинування буде успішною», — заявив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що дорожня карта процесу вакцинації в Україні абсолютно відповідає європейським моделям. Також Денис Шмигаль відзначив, що всі провакциновані громадяни будуть зареєстровані в закритому державному реєстрі, що дасть змогу їм у майбутньому отримати підтвердження того, що вони отримали щеплення.

«Дискусія стосовно так званих «паспортів вакцинації» триває і в Європі, і в усьому світі. Наш уряд також залучений до них. Наразі немає єдиної думки та моделі. Україна одна з лідерів цифровізації у світі, а тому в разі потреби ми зможемо реалізувати відповідний проект таких паспортів», — розповів Прем’єр-міністр.