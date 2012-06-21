Глава Білого дому Джо Байден підтвердив підтримку суверенітету й цілісності України та висловив намір активізувати стратегічне партнерство з Україною в контексті реформ та боротьби з корупцією.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому за результатами розмови президентів США й України, передає Укрінформ.
«Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму», – наголошується в документі.
При цьому зазначається, що глава Білого дому підкреслив наміри «активізувати стратегічне партнерство на підтримку плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією». Крім того, Байден висловив готовність сприяти програмі реформ в Україні, заснованої на спільних демократичних цінностях, що забезпечуватимуть правосуддя, безпеку й процвітання для українського народу.
«Лідери погодились, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України», – підкреслюється в заяві.
Сторони також обговорили важливість тісного співробітництва США й України для стримування пандемії COVID-19 та зміцнення демократії в регіоні.
Як повідомляв Укрінформ, розмова Джо Байдена й Володимира Зеленського відбулася в п’ятницю. За інформацією ЗМІ, вона тривала щонайменше 30-40 хвилин.