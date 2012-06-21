Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 23 лютого відбулось онлайн-засідання Антикризового енергетичного штабу.

Учасники обговорили проблемні питання функціонування електроенергетичного комплексу України. Також були розглянуті пропозиції щодо забезпечення фінансової стабілізації ринку електричної енергії на середньострокову перспективу.

Участь у нараді взяли міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, перший заступник міністра енергетики Юрій Вітренко, інші представники уряду, народні депутати, голова Асоціації міст України Віталій Кличко, міські голови, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, голова правління «НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Під час засідання члени Антикризового енергетичного штабу затвердили план дій щодо реалізації Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та гарячої води, підписаний 9 лютого цього року.

Як відзначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, для забезпечення стабільної роботи підприємств теплопостачання в цьому й наступному опалювальному сезоні необхідно розпочати працювати згідно із затвердженим планом, аби визначити суми заборгованості цих підприємств перед операторами газорозподільчих систем та визначити правильні шляхи їх покриття.

«Варто розглянути можливість запровадження річного продукту вартості газу для ТКЕ та для громадян, або іншого ефективного механізму. Для цього потрібно, щоб профільні робочі групи напрацювали правильні рішення», — зазначив Глава уряду.

За підсумками засідання Прем’єр-міністр дав доручення НКРЕКП спільно з НАК «Нафтогаз Україна» верифікувати всі борги теплопостачальних підприємств. Водночас Антикризовий енергетичний штаб на базі Міністерства розвитку громад та територій і Міністерства енергетики має визначити механізми погашення заборгованості та спільно з Міністерством фінансів знайти джерела для їх фінансування.

Першому заступнику міністра енергетики Юрію Вітренку Прем’єр-міністр дав доручення організувати профільні наради щодо розв'язання окремих питань, які виникли в роботі енергетичної галузі.