Міністерство екології та природних ресурсів винесло на обговорення першу редакцію Національного плану управління відходами, який розроблено на виконання ухваленої наприкінці 2017 року Національної стратегії управління відходами до 2030 року.
«Дуже важливо, щоб імплементація стратегічних рішень тривала, незалежно від прізвищ міністрів. Саме тому залучаємо до реалізації реформи у сфері відходів громадськість, органи місцевого самоврядування та багатьох українських і міжнародних експертів. До стратегії можуть вносити корективи, зважаючи на технологічний прогрес, та ми заклали надійний фундамент, щоб вона була повністю реалізована і головне — швидше, ніж, наприклад, країни Європи, які йшли цим шляхом майже 40 років, або Японія — майже 50. Україна повинна запровадити всі зміни за 10 — 15 років», — цитує слова профільного міністра Остапа Семерака його прес-служба.
За його словами, обсяги переробки відходів становлять близько 3%, тоді як до 2030 року вони мають становити майже 70%.
А тим часом дворічний проект Twinning «Впровадження системи управління відходами електричного та електронного обладнання та батарейок в Україні» за фінансової підтримки Євросоюзу допоміг Мінрегіону розробити необхідні законопроекти, які дадуть змогу розв’язати проблему утилізації таких відходів. Про це повідомив заступник профільного міністра Едуард Кругляк.
За його словами, законопроекти «Про батарейки, батареї і акумулятори» та «Про відходи електричного та електронного обладнання» пропонують упровадити в Україні нові принципи, які вже довели свою ефективність в ЄС. Зокрема, розподілення відходів та розширена відповідальність виробників, що зобов’язує їх потурбуватися про переробку або утилізацію продукту, який вони постачають на ринок, після закінчення терміну його експлуатації. «Ці надважливі документи необхідно ухвалити у парламенті цьогоріч», — вважає Едуард Кругляк.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»