У Слов’янську відкрили меморіал на згадку про чотирьох служителів місцевої протестантської церкви «Преображення Господнє», яких бойовики 4 роки тому викрали, катували, а потім убили. Меморіал відкрито на пожертвування християн.

Як повідомив кореспондент Укрінформу, пам’ятник встановлено на місці поховання убитих бойовиками дияконів церкви Володимира Величка та Віктора Брадарського, а також двох дорослих синів старшого пастора Рувима і Альберта Павенків.

Відкриття меморіалу відбулося увечері 17 червня і зібрало багато городян, які прийшли віддати шану загиблим священнослужителям.

Присутні, в числі яких були і родичі загиблих, згадали, що тоді, 8 червня 2014 року після богослужіння озброєні бойовики увірвалися в приміщення церкви «Преображення Господнє» і викрали двох дияконів і двох синів пастора. Терористи інкримінували християнам злочин проти «ДНР», обвинувачуючи їх в підтримці української армії.

Більше місяця сім’ї служителів чекали, поки захоплених відпустять з полону. У Володимира Величка вдома залишилася дружина і вісім дітей, у Віктора Брадарского - троє дітей.

Але, як з’ясували в поліції, полонених помістили в бокс захопленої пожежної частини, там їх катували, а на ранок вивезли за місто і розстріляли з автоматів прямо в машині, яка загорілася. Одна людина згоріла в машині, інші намагалися втекти, сховатися за кущами, але їх добили. Тіла потім були потайки вивезені і закопані в загальній могилі. А в цей час бойовики взяли у родичів чималу суму викупу «за звільнення бранців».

У поліції уточнили, що масове поховання людей, убитих бойовиками, виявили в Слов’янську в липні 2014 року. Серед 14 тіл (12 чоловіків і 2 жінки) рідні впізнали чотирьох служителів місцевої церкви, які були викрадені бойовиками більше місяця тому.

Після ексгумації тіла були поховані згідно з протестантськими традиціями.

Як повідомляв Укрінформ, поліцейські встановили особи бойовиків, які катували і вбили цих чотирьох жителів Слов’янська у 2014 році.

Було встановлено, що розстрілювали заручників троє терористів - двоє жителів Слов’янська і один з Макіївки. Під час окупації вони будували укріплення для бойовиків, чергували на блокпостах міста, а також займалися бандитизмом і вбивали людей.

Відомо, що всі вони після звільнення Слов’янська втекли до Донецька, брали участь в бойових діях і числяться «героями ДНР». Зловмисникам заочно оголошено про підозру відразу за 5 статтями Кримінального кодексу України, підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

Укрінформ