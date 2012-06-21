На Полтавщині збудують екологічну сонячну електростанцію. Необхідні для будівництва кошти інвестує корейська компанія, з представниками якої відбулася зустріч у департаменті будівництва, містобудування і архітектури та ЖКГ Полтавської облдержадміністрації. Потужність майбутньої станції становитиме 32 мегавати. Спеціаліст у цій царині Віктор Семенов повідомив, що корейські колеги, з якими ведуть перемовини, мають великий досвід роботи в енергетичному секторі у багатьох країнах. Вони зацікавлені Україною, планують розвивати сонячну енергетику.
Поки що причетні особи визначаються з місцем розташування електростанції. Але можна не сумніватися, що важливий об’єкт буде споруджено.
«Полтавщина завжди відкрита до інвестицій. Така міжнародна співпраця — найкраще підтвердження цього. Ми зацікавлені, щоб у нашу область заходили іноземні підприємства й інвестували у її розвиток», — каже голова Полтавської ОДА Валерій Головко.
У жовтні в Полтаві відбувся Міжнародний економічний форум «Полтавщина: створюємо разом нові можливості», метою якого було показати економічний потенціал області на всеукраїнській та міжнародній аренах. Форум зібрав представників уряду, урядових дорадчих органів, які займаються питаннями експорту та залучення інвестицій, дипломатичних установ, бізнес-кіл, фінансових, наукових і громадських інституцій.