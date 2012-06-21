Питання відновлення Донецької та Луганської областей потребують системних і комплексних рішень за всіма напрямами: від підтримки соціальної сфери до відновлення підприємництва, тому реалізація точкових проектів має відходити в минуле. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час наради з питань реалізації проектів відновлення і розвитку Донбасу.
Глава уряду зауважив, що нині цей регіон має колосальний ресурс — понад 12 мільярдів гривень, передбачені за різними державними програмами і програмами допомоги. Учасники наради зазначили, що кількість проектів, запланованих до реалізації або які вже реалізують, достатньо велика: в Луганській області 590 проектів, у Донецькій — 1262. Йдеться про будівництво житла, розбудову інфраструктурних об’єктів, зокрема доріг та пропускних пунктів, капітальні ремонти шкіл, лікарень, спортивних об’єктів. Проте, на думку Володимира Гройсмана, відновленню Донбасу бракує єдиного комплексного плану. «Ми працюємо для того, аби люди відчули нову якість життя, тож треба звертати увагу і на соціальну інфраструктуру, й на промисловість. Мене не цікавить відсоток освоєння коштів. Мене цікавить, аби кожну гривну було спрямовано на конкретний проект», — цитує главу уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Він запропонував провести ревізію всіх наявних проектів і вивчити, чи відповідають вони потребам людей. Лише після цього можна буде думати над пропозиціями стратегічного плану, щоб у людей були нормальна дорога, садочок, школа, лікарня. «Ми розуміємо, що це територія, де тривають бойові дії, але ситуацію потрібно змінювати. Для людей слід створювати нормальні умови життя й пересування. Це справа честі. Розгортаймо роботу. Не треба думати категоріями «кількість об’єктів». Треба думати, як це вплине на жителів Луганської та Донецької областей», — заявив Прем’єр.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»