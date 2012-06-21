В останні кілька тижнів у мережі з'являється все більше подробиць про майбутній iPhone 13. На цей раз, наприклад, в мережі з'явилася свіжа інформація про можливості камери новинки.

Джерелом інформації став популярний інтернет-інсайдер Мінг-Чі Куо. Так, MacRumors пише, що аналітик заявив про використання в iPhone 13 mini, iPhone 13 і iPhone 13 Pro точно такого ж ширококутного модуля, що використовується в лінійці iPhone 12.



При цьому iPhone 13 Pro Max отримає трохи більш досконалий на тлі iPhone 12 Pro Max модуль – з апертурою ƒ1.5.

Варто зазначити, що головною особливістю нової лінійки повинен стати екран. Саме у «старших» моделях iPhone 13 вперше повинні з'явитися дисплеї з підтримкою частоти оновлення екрану 120 Гц.

Так це чи ні, дізнаємося в другому півріччі – анонс новинок очікується традиційно у вересні.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»