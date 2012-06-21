Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
З 1 жовтня комунальники Полтави безкоштовно збирають у населення спеціальним екобусом для подальшої утилізації не розбиті ртутні градусники, термометри, люмінесцентні лампи і відпрацьовані батарейки. Цю нову для міста послугу надають комунальне АТП-1628 і приватне товариство з обмеженою відповідальністю, потужності якого розташовані на Супрунівському промвузлі. Місто платитиме цьому товариству по 12 гривень за кожну лампу і 22 гривні за кожен термометр. Відпрацьовані батарейки збиратимуть у необхідній кількості, відправлятимуть приватникам у Київ, а вже звідти вони поїдуть у Польщу та Румунію.
Як розповіли представники комунального підприємства, полтавська партія відпрацьованих батарейок стане першою, яку відправлять на утилізацію з України. Вартість одного кілограма (без затрат на транспортування) – трохи більше 100 гривень.
Полтавське КАТП – 1628 вже близько року збирає у населення і сортоване сміття (скло, папір та пластик), і за 9 місяців заробило на цьому понад 1,5 мільйона гривень. А до кінця року розраховує заробити 2 мільйони.