Тривають зйомки повнометражної картини «Пекельна хоругва, або Козацьке Різдво» за мотивами казки Сашка Лірника (Олександра Власюка). Цей проект став одним із переможців 10 конкурсного відбору Держкіно. Режисер фільму — Михайло Костров, продюсер — Євген Д’яченко. Створення фільму повністю фінансує держава, а це 32 мільйони гривень. Уже відзняли блок весна-літо.
Ця історія наповнена українським народним гумором та козацькою героїкою і закорінена в український фольклор та народну міфологію й вірування.
Козацький рід існує на світі доти, доки в ньому народжуються козаки-лицарі, які захищають свою землю від ворогів-нападників. А козакам, які поклали свої голови в бою, прощаються всі гріхи. Розлючений цим Чорт укладає парі зі Святим Петром, який зможе полонити і утримати до Різдва найкращого і найхоробрішого козака Семена. Так Чорт отримає можливість знищити весь козацький рід на землі. Але на відважного козака не діють чари і його неможливо залякати чи купити.
За словами творців фільму, сучасно знята казка про козаків здатна зацікавити українською історією та культурою глядачів з усього світу. Завершення кіновиробництва заплановане на кінець 2018 року.