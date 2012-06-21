Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»

21-22 листопада в Рівному будуть робочими днями. Таке рішення ухвалила міська комісія ТЕБ та НС. Його обґрунтували тим, що через протести підприємців може не відбутися другий тур виборів міського голови, призначений на 22 листопада. Адже, як свідчить досвід інших міст, вибори в яких пройшли 15 листопада, явка виборців рекордно низька.

Тож діючий міський голова Рівного Володимир Хомко звернувся до поліції з проханням не штрафувати підприємців. Як буде насправді, побачимо у вихідні.

Водночас коронавірус у Рівному розгулявся не на жарт. Тож центральна міська лікарня, яка є опорною й головною в лікуванні пацієнтів із ковідом, просить додаткових 10 мільйонів гривень для термінового придбання кисневої станції з можливістю виробляти власний кисень. На тому ж таки засіданні комісії з ТЕБ та НС підтримали це звернення та адресують його міськраді з проханням таки знайти в бюджеті Рівного кошти на кисень.

Водночас обласне керівництво веде перемовини з «Рівнеазотом» щодо перепрофілювання виробництва з технічного кисню на медичний.