Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

Його заснували ще 2009 року, він двічі на рік з’являється і в друкованому вигляді, і на сайті під егідою Навчально-наукового Інституту євроінтеграційних досліджень Ужгородського національного університету. Всі публікації вміщуються і в репозитарії університету.

Цього разу, як повідомили у редколегії збірника, він вмістив низку актуальних праць із питань внутрішньої і зовнішньої політики України та країн Центральної Європи. Авторами 22 наукових праць є 10 докторів наук, професорів різних навчальних закладів і наукових інституцій України та Республіки Казахстан.

Увагу всіх, хто цікавиться суспільно-політичними процесами, привернуть статті Юрія Мателешка «Особливості політики «м’якої сили» Росії щодо України (1991 — 2013 рр.)», Степана Віднянського «Геостратегічні проєкти Міжмор’я і Тримор’я у зовнішній політиці України (1991-2020 рр.). Значна увага приділена дослідженню політичного курсу України щодо деокупації Криму та Донбасу. З цієї теми вміщено ґрунтовні публікації Ігора Тодорова «Українсько-російські відносини в цивілізаційному вимірі на тлі війни» та Івана Артьомова «Анексія Криму та її вплив на національну безпеку України». У полі зору інших авторів — актуальні проблеми інтеграції України в зону вільної торгівлі з країнами Євросоюзу, проблеми сучасного менеджменту та окремих галузей економіки.

Після виходу першого в цьому році збірника праць «Геополітика України: історія і сучасність» редколегія розпочинає роботу над упорядкуванням наступного, який вийде в другій половині 2021-го.