Netflix випустив перший тизер-трейлер стрічки «Сила собаки» (The Power of the Dog) з Бенедикт Камбербетчем. Крім нього в драмі знялися Кірстен Данст, Джессі Племонс і Коді Сміт-МакФі. Кіно вперше представлять сьогодні, 2 вересня, в рамках Венеціанського кінофестивалю, а потім покажуть на фестивалях в Нью-Йорку і Торонто.

Кінофільм є екранізацією роману Томаса Севіджа. Дія відбувається в 1925 році в Монтані, США. Це історія про багатих братів Філа і Джордже, які абсолютно різні за характером, але разом володіють ранчо. Джордж таємно одружується на вдові Роуз і приводить її з пасинком Пітером додому. Владний Філ зустрічає брата жорстокими жартами. Суворий фермер вирішує всіма способами зіпсувати їм життя і розробляє жахливий план, перетворюючи їх будні у справжній кошмар.

Бенедикт Камбербетч грає Філа Бербенка. В якості режисера фільму виступає Джейн Чемпіон, володарка премії «Оскар» за сценарій до кінострічки «Піаніно».

У «Силі собаки» спочатку головну роль повинна була зіграти Елізабет Мосс. Але пізніше стало відомо, що вона не зможе брати участь в проєкті через зйомки в серіалі «Розповідь служниці». Актрису замінила Кірстен Данст.