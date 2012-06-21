Особовому складу Збройних сил України представлено новопризначеного начальника Генерального штабу ЗСУ Руслана Хомчака. Міністр оборони Степан Полторак доручив йому продовжувати реформувати ЗСУ, щоб вони відповідали стандартам НАТО до кінця 2020 року. За його словами, пан Хомчак — не нова людина для війська, він пройшов службу на всіх важливих посадах в армії, добре знає досягнення й проблеми, тож міністр не має сумніву, що з цим кадровим призначенням якість і ефективність виконання завдань Збройними силами лише зростатиме.
Серед основних завдань на новій посаді Руслан Хомчак вбачає збереження життя та здоров’я військовослужбовців, припинення ручного управління в армії, аналіз стану забезпечення ЗСУ, припинення корупційних дій і забезпечення підготовки військ за стандартами НАТО. Перше завдання, на його думку, має бути в основі ухвалення всіх управлінських рішень у зоні ООС і за її межами.
«Шкодую про одне: що під час виходу з Іловайська загинуло стільки людей. Я також міг загинути. Хоч би що погане про мене говорили, я виходив разом з тими людьми, з бійцями добровольчих батальйонів, — із сумом згадав генерал. — У моїх пріоритетах — це людина, бо в усіх стандартах НАТО перше — це ставлення до людини, а вже навколо неї ґрунтуються всі решта стандартів».
І реформування ЗСУ триватиме за стандартами НАТО. Так само, як і співпраця з іноземними стратегічними радниками в Міністерстві оборони та Збройних силах. «Реформування розпочато відтоді, як Україна заявила про курс на Захід, до європейської спільноти і з подальшим вступом, можливо, в НАТО або зі співпрацею з НАТО. Тому однозначно, що ми в тому напрямку будемо працювати», — запевнив Руслан Хомчак.
А ще в армії слід припинити ручне управління, подвійні стандарти, підміну понять, окозамилювання, суцільну показуху та видавання бажаного за дійсне. Потрібно забезпечити функціонування управлінської вертикалі в усіх ланках з дотриманням прав і обов’язків командирів, начальників відповідно до законодавства та персональну відповідальність за стан справ у підпорядкованих органах військового управління у військах та силах.
Новопризначений начальник Генштабу спрямує роботу на дотримання всіма військовими вимог законодавства України, статутів ЗСУ, забезпечення особистої взірцевості командирів усіх рівнів під час виконання службових обов’язків, повідомляє УНІАН. «Сучасний командир повинен поєднувати в собі патріотизм, професійну компетентність, особисту дисциплінованість, ініціативність, творчий підхід до справи, враховувати соціальні та виховні аспекти діяльності, бути чуйним до людей та їхніх проблем і потреб», — заявив генерал.
Анонсовано й поглиблення боротьби з корупцією, інвентаризацію матеріальних засобів і ухвалення рішень стосовно посадових осіб за правопорушення, розкрадання, виведення з ладу військового майна й техніки.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»