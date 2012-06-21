У Миколаївському 45-му гарнізонному Будинку офіцерів відбулася урочиста церемонія, присвячена випуску слухачів курсів перепідготовки військовослужбовців Миколаївського гарнізону, колишніх учасників АТО та військових пенсіонерів. Усі вони навчалися за напрямами «Менеджер охоронного бізнесу», водночас відкрито дві нові групи, що проходитимуть навчання за програмою «Менеджмент перевезень».
Курси — один з елементів Проекту із соціальної адаптації військовослужбовців, які звільняються з лав Збройних сил України під час їх реформування, на виконання проекту «Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям ЗСУ» в межах співпраці України з НАТО.
Мета такої діяльності — підтримка військовослужбовців ЗСУ та інших воїнських формувань, які завершують військову службу та розпочинають працювати у цивільних структурах. Проект поширено по всій Україні. Найбільш затребуваними видами підготовки є спеціальності, пов’язані з економічним блоком, менеджментом, комп’ютерним напрямом, вивченням іноземних мов, забезпеченням безпеки підприємств та організацій.
Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко зазначив, що «цей проект працює у Миколаєві понад десять років, він дав змогу отримати додаткову спеціальність майже півтисячі військовослужбовців. Особливо актуально це для тих, хто повертається з війни на сході України. Проходження таких курсів не тільки дає їм право отримати додаткову спеціальність та упевненіше почуватися на ринку праці, а й є елементом психологічної реабілітації».
На тримісячних курсах, що фінансуються за рахунок НАТО і проводяться навчальним центром перепідготовки та соціальної адаптації громадської організації «Ліга офіцерів» та навчальним центром «Гермес-Південь», цього разу пройшли перепідготовку 22 представники місцевого гарнізону, ще 44 починають її проходити.
В урочистому закритті курсів узяли участь керівник проекту — менеджер програм НАТО—Україна пан Крістофер Штаудт, директор департаменту праці та соціального захисту населення міської ради Сергій Василенко, голова громадської організації «Ліга офіцерів» Володимир Лукічов, голова громадської організації учасників АТО Сергій Цогоєв та представники командування гарнізону.