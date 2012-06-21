На тлі загострення безпекової ситуації на сході України в зоні проведення операції Об’єднаних сил Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донбас. Глава держави відвідав передові позиції, де останнім часом систематично порушують режим всеосяжного і сталого припинення вогню, де внаслідок ворожих снайперських обстрілів загинули та зазнали поранень українські захисники. Верховний Головнокомандувач поспілкуватися з військовими, які несуть службу на передовій, щоб підтримати бойовий дух захисників.

Перебуваючи на Донбасі, глава держави заявив, що представники влади повинні регулярно відвідувати передові позиції Збройних сил України в Донецькій та Луганській областях, щоб підтримувати наших захисників, особливо коли на лінії зіткнення спостерігається ескалація.

«Українські можновладці повинні бути тут. Хоча б по черзі. Це дуже важливо насамперед для військових. Важливе розуміння, що їх підтримує влада, що вона не ховається в кабінетах, а перебуває там, де складно. Там, де люди — герої, які вирішують долю України, захищаючи її. Хто працюватиме у високих кабінетах, якщо не буде кому захищати державу?» — цитує слова Президента його Офіс.

Володимир Зеленський проїхався всіма точками, де за останній період — з 1 січня — найбільша ескалація і найбільша кількість ускладнень із режимом тиші, найбільша кількість поранених і загиблих (з початку року загинуло 26 українських воїнів). Глава держави побував на позиціях наших військових, розташованих за 80 метрів від ворога. На цій ділянці фронту українських захисників постійно обстрілюють ворожі снайпери, територію навколо заміновано. Внаслідок обстрілів зруйновано навколишню інфраструктуру.

Ще на одній ділянці, яку відвідав Президент, було вбито чимало воїнів за останні два тижні ескалації.

«Дуже складна ділянка. Чотирьох наших військових убили окупанти, ще двох поранили. На жаль, була така ситуація, коли один військовий, який допомагав і рятував їх, загинув, підірвавшись на міні, — зауважив Володимир Зеленський. — Ми розуміємо, що коли б’ють по наших бійцях і є загиблі, всі розуміють, що армія відповідає».

Президент констатував, що військові роблять усе від них залежне, щоб захищати Українську державу та забезпечити режим припинення вогню. Він подякував українським захисникам за те, що зберігають спокій людей та боронять нашу землю, і вручив військовим державні нагороди та цінні подарунки.

«Ви є справжнім прикладом героїзму та самовідданості», — звернувся до військових Президент. Він підкреслив, що житиме пам’ять про кожного воїна, який загинув, захищаючи свою державу. Хвилиною мовчання було вшановано пам’ять військових, які поклали життя у боях за суверенітет і незалежність України.

Володимир Зеленський пообідав разом з військовослужбовцями у солдатській їдальні. Він відзначив високу якість страв, якими їх годують.

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«Урядового кур’єра»