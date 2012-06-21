Ситуація навколо ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», що є ліцензіатом по розподілу і поставці електроенергії в області, загрожує енергетичним колапсом для краю через великі борги за спожиту електроенергію. Окрему проблему становить бездоговірне положення споживання електричної енергії військовими підрозділами, що дислокуються в зоні проведення ООС. Про це очільник Луганщини Юрій Гарбуз заявив під час спільної робочої наради представників Командування об’єднаних сил та керівництва ВЦА Луганської та Донецької областей.
«Рахунки підприємства заарештовані, накладені штрафні санкції. У свою чергу, «ЛЕО» загрожує відключенням електроенергії бюджетним і комунальним підприємствам області. Тому ми повинні попередити виникнення надзвичайної ситуації», – підкреслив Юрій Гарбуз. Зокрема, блокпости і військові частини підключаються до електричних мереж без укладення договорів оренди приміщень або ділянок з їхніми власниками. В окремих випадках власника знайти неможливо (поле, дорога), однак там, де це можливо, відносини з енергопостачальною організацією теж не регулюються.
«Військові розміщені в багатоповерховому будинку біля обласної туберкульозної лікарні в с. Трьохізбенка. Станом на 1 червня 2018 року неврахованих спожито 1,44 мільйонів кВт, середньомісячне споживання становить 33 тисяч», – навів приклад Юрій Гарбуз.
На його думку, під час воєнних дій у Луганській області «контроль над такими стратегічними галузями, як електро-, газо- та водопостачання, має бути у держави».
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»