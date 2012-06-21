Палеонтологи зробили дивовижне відкриття під час огляду викопних решток із 100-річної колекцій у Великобританії – нового невідомого науці виду птерозаврів, на відміну від усього, що вони бачили раніше.

Провідний автор проєкту, доктор філософії з університету Портсмута, Рой Сміт, виявив таємничу істоту серед викопних решток, що зберігаються в Кембриджському музеї Седжвіка та Бутовому музеї в Брайтоні, які були зібрані, коли видобували фосфати в англійському Фенсі між 1851 і 1900 роками. Ці скам'янілості, знайдені, коли робітники копали фосфатні бульбочки, викопні рештки вони часто продавали, щоб заробити трохи додаткових грошей.

Саме тоді, коли Сміт досліджував скам’янілість колючок акул, він зробив дивовижне відкриття. Скам'янілості насправді виявилися фрагментами щелеп беззубих птерозаврів, які справді нагадують колючки акулячих плавників, але є багато тонких відмінностей, що дозволяють їх розрізнити.

Рой Сміт каже: «Однією з таких особливостей є крихітні отвори, де нерви виходять на поверхню і використовувалися птерозаврами, як чутливі рецептори для харчування. У колючок плавців акули таких отворів немає, але ранні палеонтологи не звернули уваги на ці особливості».

Два з виявлених зразків можуть бути ідентифіковані як птерозавр під назвою Орнітостома, але один додатковий зразок чітко відрізняється і представляє новий вид. Це палеонтологічна таємниця.

«На жаль, цей зразок занадто фрагментарний, щоб бути основою для іменування нових видів. Сумніваюся, що будуть виявлені ще якісь залишки цього птерозавра, оскільки не збереглася гірська порода, в якій знайшли цю скам'янілість. Але я сподіваюся, що інші музейні колекції можуть містити більше прикладів, і як тільки скасуються обмеження COVID-19, я продовжуватиму пошуки», – каже вчений.

Керівник Сміта професор Дейв Мартілл з університету Портсмута, каже: «Маленький дзьоб дратує тим, що він маленький і лише трохи відрізняється від Орнітостома тонкими, ледь помітними особливостями, можливо, так, як велика біла чапля може відрізнятися від чаплі звичайної. Можливо, ці птерозаври відрізнялися один від одного скоріше за кольором, криком та поведінкою, ніж скелетами».

«Птерозаври з такими типами дзьобів більш відомі на той час із Північної Африки, тому було б розумно припустити схожість із північноафриканською Аланкою. Це надзвичайно захоплююче, коли ми виявили цього таємничого птерозавра тут, у Велика Британії.

Ця знахідка є важливою, оскільки вона допомагає нам дізнатися про цих давніх і захоплюючих літаючих доісторичних рептилій, а також демонструє, що такі відкриття можна зробити, просто переглянувши матеріали у старих колекціях», – кажуть вчені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»