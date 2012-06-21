Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

У тому, що правоохоронці Сумського прикордонного загону надійно пильнують державні рубежі, свідчать численні факти, з-поміж яких і цей, недавній. Так, учора рано вранці на контрольно-пропускному пункті «Бачівськ», що на Сумщині, прикордонники «виловили» у транспортному потоці потужний тягач «Рено», за кермом якого перебував громадянин Туреччини.

Перевіривши базу Інтерполу, прикордонники з’ясували, що автівка перебуває у міжнародному розшуку — кілька днів тому її викрали на території Туреччини. Тобто, крадіжка за гарячими слідами. Після проведених відповідних заходів машину з водієм затримали і передали представникам Національної поліції для з’ясування всіх обставин, а бюро Інтерполу поінформували про виявлений факт. Куди і з якою метою прямував турецький водій — установлює слідство.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.