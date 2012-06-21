Віктор Циганков у 23 роки має неабиякі спортивні досягнення: разом з клубом здобув Кубок України, за підсумками 2020 року його визнано кращим гравцем української прим'єр-ліги, він має статус найдорожчого українського футболіста.

Спортивна кар'єра, досягнення та перспективи Віктора Циганкова

Перші кроки в спорті Віктор Циганков зробив у Вінниці, в ДЮСШ «Нива»: тренер Віктора поставив його на лінію атаки. Наставники випробували підлітка на різних позиціях, розвивали його найсильніші навички. У віці 13 років він перейшов на навчання в Академію київського «Динамо», де остаточно визначилась його спеціалізація: правий півзахисник. Нові тренери розвивали його головний талант – швидкісний дриблінг.

Дебют Циганкова у прем'єр-лізі відбувся у віці 18 років, у серпні 2016 року. А вже через місяць він пройшов бойове хрещення у Лізі Чемпіонів, у грі з «Наполі». Віктор став наймолодшим в історії «Динамо» автором хет-трику: на той час йому ще не виповнилось 20 років. Він дуже швидко перейшов у лідери команди, зайняв місце в ТОП-10 кращих динамівських бомбардирів часів незалежної України, тричі був визнаний «Золотим талантом України».

Як повідомляє https://meta.ua/uk/sport/ Віктор Циганков отримав статус найкращого футболіста 2020 року, а за версією порталу Transfermarkt, він став найдорожчим українським гравцем. Його трансферна вартість становить 24 мільйони євро. Перспективним гравцем цікавляться «Баварія», «Наполі», «Боруссія», «Рома». Проте, керівництво «Динамо» не продаватиме своїх лідерів до завершення Чемпіонату Європи.

Цікаві факти про Віктора Циганкова

Віктор народився в ізраїльському місті Нагарія, де в місцевому клубі грав його батько. Хлопчик був надзвичайно активним, і тато брав його з собою на тренування, щоб той використав зайву енергію.

Від народження Циганков – шульга, коли хлопець почав тренування, його привчали використовувати праву ногу, і згодом він став вільно володіти обома ногами.

В юності хлопець не любив мити бутси, і батько пообіцяв, що буде чистити взуття, коли юнак забиватиме гол.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для "Урядового кур'єра"