На Львівщині узялися за створення каталогу інвестиційних пропозицій вільних земельних ділянок сільськогосподарського призначення. До того ж – із прив’язанням до території та картою. Такий реєстр мав би спростити для інвесторів та людей, які хочуть розвивати сільське господарство, пошук земельних ділянок.
За інформацією прес-служби ОДА, торік департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації створив робочу групу та розпочав аудит земель сільськогосподарського призначення. Відтак такі групи з’явилися у кожному районі Львівщини. До їх складу ввійшли представники органів місцевої влади, місцевого самоврядування, правоохоронці, працівники Державної фіскальної служби. І от за результатами аудиту, понад 52 тисячі гектарів земель державної форми власності не використовують. І є це дрібні земельні ділянки. Тому й вирішили створити каталог інвестиційних пропозицій вільних земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Тепер виявлені під час аудиту земельні ділянки залучають для продажу права оренди на аукціонах.