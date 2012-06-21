Вимирання великих тварин призвело до збільшення людського мозку, з'ясували археологи з Тель-Авівського університету. Дослідження було опубліковане в журналі Quaternary Journal.

2,6 мільйона років тому середня маса тіла тварин в Африці становила понад 400 кг, що робило їх легкою здобиччю. Однак з часом великі тварини вимерли, і габарити потенційної здобичі зменшилися на 90%, що змусило людей винаходити хитріші способи, щоб зловити та вбити тварин.

У міру того, як людина вчилася полювати на дрібних і швидких тварин, вона розвивала когнітивні здібності, що призвело до збільшення обсягу мозку з 650 до 1500 см³.

Полювання на маленьку і рухливу здобич вимагає фізіології, адаптованої до гонитви, а також створення більш досконалих мисливських інструментів, швидкого прийняття рішень, розуміння поведінки тварин – і все це вимагає розвиненого мозку, пояснюють вчені. Коли обсяги здобичі стали зменшуватися, у людей з'явилися нові види зброї, наприклад, лук і стріли, а також вони почали одомашнювати собак. Згодом, коли полюванням стало вже неможливим, щоб прогодуватися, суспільство перейшло до сільського господарства. Після цього обсяг мозку зменшився до 1300-1400 см³ –пропала необхідність у виняткових когнітивних здібностях для успішного полювання.

Мозок шимпанзе, чий спосіб життя не змінювався протягом мільйонів років, при цьому залишився незмінним, відзначають дослідники. Розвиток мозку людей підштовхнула необхідність шукати нові рішення, щоб вижити.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»