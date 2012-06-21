Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



Миколаївський винахідник, викладач Чорноморського Національного університету ім. П. Могили Олександр Бєліков виготовив для немовлят костюм від жовтяниці. Олександр – багатодітний батько, тож стикався з проблемою жовтяниці у дітей.

Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» телеканалу НИС-ТВ.

Наймолодший син потрапив до лікарні із цією хворобою, втім від лікування зазнав негативних наслідків. Тому Олександр вирішив спочатку удосконалювати аналоги, які вже існують на ринку. Але скоро зрозумів, що цей шлях неефективний. Більшість приладів або громіздкі, або малопотужні. Слід було розробити контактний та ефективний випромінювач.

«Є китайські варіанти, є американські. Всі вони мають свої вади. 95% з цих апаратів – це великі стійки. До того ж занадто дорогі. Я запропонував індивідуальний костюм для дитини», – розповідає винахідник.

Костюм від миколаївського винахідника – це текстильний конверт на блискавці, в який вставлені гнучкі пластини зі світлодіодними лампами. Світло ламп розбиває білірубін у крові, що є причиною жовтяниці і той виводиться з організму разом із сечею. Дитину просто кладуть у конверт, і вона там може перебувати постійно в комфортних умовах до повного одужання. Костюм працює від зарядного пристрою, оснащений WI-FI-передавачем, усі дані виводяться на екран мобільного телефону у спеціальному додатку. Тож можна контролювати процес терапії з телефону. Аби костюм став доступним, йому ще слід пройти медичну сертифікацію. Його вартість складатиме до 500 доларів, що вдвічі менша зарубіжних аналогів.