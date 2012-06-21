Парламент Нідерландів схвалив підписану з Україною угоду, спрямовану на полегшення переслідування відповідальних за катастрофу малайзійського «Боїнга», включно з використанням відеозв’язку. Судовий процес відбудеться в нідерландському суді, ймовірно, в Гаазі. А в разі ухвалення обвинувальних вироків їх можна буде виконати і в Україні, якщо засуджених з тих чи тих причин не видадуть Нідерландам, повідомляє Укрінформ.
Схвалення угоди «слугує важливим кроком на шляху до пошуків істини й притягнення підозрюваних до суду, задовольнивши вимоги родичів жертв», — зазначив, коментуючи підписання угоди, міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок.
Уряд Нідерландів ще 6 червня заявив, що не бачить відповідальності влади України за катастрофу малайзійського «Боїнга» у 2014 році в небі над Донбасом. «На думку уряду, на сьогодні не існує юридично переконливих доказів того, що Україна діяла злочинно, коли не закрила свій повітряний простір», — було вказано в листі Стефа Блока депутатам нижньої палати нідерландського парламенту. А в травні 2018 року, нагадує УНІАН, Нідерланди й Австралія поклали відповідальність за катастрофу «Боїнга» на Росію, запропонувавши їй визнати свою провину цивілізованим шляхом.