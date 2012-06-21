Село Борівка Чернівецького району настільки багате історією і цікавими людьми, що письменник головний редактор журналу «Вінницький край» Вадим Вітковський упорядкував про нього видання «Любов на всі часи». Під час презентації чергового тому зафіксовано новий рекорд країни — видання чотиритомної історії одного села.
«З радістю відзначаю встановлення рекорду в категорії «Видавництво. Історія» — найбагатотомніша історія села України», — сказав під час вручення диплома уповноважений представник Книги рекордів України народний художник Володимир Козюк.
Свідками встановлення рекорду в Борівці були не лише місцеві жителі, а й закордонні гості: генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Дамян Цярчинський, брати Анджей та Войцех Маньковські (праправнуки Емерика Маньковського, колишнього борівського поміщика, мецената і благодійника), які приїхали з Варшави, давній друг українського народу громадянин США Волтер Орр Скотт.
Голова Чернівецької районної ради Василь Мельничук вручив гостям українські обереги. Анджей Маньковський подарував селу енциклопедію родової гілки, а Волтер Орр Скотт — американського прапора. Презентація книжки супроводжувалася театралізованим дійством, творчими номерами артистів обласної філармонії та учасників художньої самодіяльності місцевого будинку культури.