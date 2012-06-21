Представники Асоціації міст України з 20 областей протягом двох днів вивчали вінницький досвід співпраці влади і громади. Захід відбувся в контексті загальнонаціональної програми «Маршрути успіхів» для представників органів місцевого самоврядування. Свою роботу учасники розпочали у вінницькому хабі. «Два роки ми займалися створення NGOхабу. Важливо, що тепер ми маємо майданчик для співпраці із громадськими організаціями, які беруть активну участь у житті міста», – зазначив під час зустрічі Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Директор КП «Інститут розвитку міст» Аліна Дяченко розповіла про проект «Місто змістів», який створює простір для взаємодії та партнерства між громадянським суспільством Вінниці, міською радою та соціально-відповідальним бізнесом. У рамках навчального візиту учасники ознайомилися з здобутками ГО «Гармонія», побували в мікрорайоні Тяжилів, де реалізовано ряд успішних проектів в рамках проекту «Бюджет громадських ініціатив». Також вони мали можливість на практиці бачити, як у місті працюють «Прозорі офіси», «Цілодобова варта», Ситуаційний центр тощо. Проект «Маршрутами успіху» фінансується USAID та передбачає щомісячні візити членів АМУ в різні міста, які діляться цікавими практиками та наглядно показують успішні «кейси». «У Вінниці ми вивчали співпрацю влади і громади, синергію у пошуку рішень для розвитку міста. Співпраця влади і громади у Вінниці – одна з найкращих практик місцевого розвитку. Вінницький Хаб став одним із найкращих майданчиків для співпраці відповідального бізнесу, міської ради і активної громадськості. Сподіваємося, що учасники взяли для себе чимало корисно і впровадять ідеї у своїх містах», – зазначила координатор з питань комунікацій АМУ Олександра Змієвець.
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