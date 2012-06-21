Американський сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні відреагував на вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному. Він анонсував винесення на розгляд Сенату питання введення санкцій проти Росії.

Про це сенатор написав на сторінці у Twitter.

Ромні заявив, що резолюції з санкціями проти причетних до отруєння та ув'язнення Навального винесуть на голосування цього тижня.

"Сильні лідери не повинні саджати супротивників, щоб зберегти владу. Спочатку Навального отруїли, а коли це не вдалося, режим Путіна засудив його до тюрми після фіктивного процесу. Цього тижня ми схвалимо законодавство, щоб санкціонувати винних у цих діях", - наголосив сенатор.