Visa першою з великих платіжних систем провела переказ коштів у криптовалюті. Для цього використовувався стейблкойн USDC і блокчейн Ethereum.

Досі Visa дозволяла проводити транзакції тільки у фіатній валюті. Сьогодні платіжна система повідомила, що успішно провела розрахункову транзакцію, відправивши USDC на Ethereum адресу компанії Visa у криптобанк Anchorage. До кінця року така можливість стане доступна всім партнерам Visa.

Раніше генеральний директор Visa говорив, що в найближчі п'ять років криптовалюта зможе стати поширеним засобом платежу. Топ-менеджер робить ставку на стейблкойни, тобто криптовалюту, яка прив'язані до запасів звичайних валют або фізичних товарів.

Нещодавно про початок роботи з криптовалютою заявила і Mastercard.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»