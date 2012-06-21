65 сорочок і блузок учасниці доброчинної організації «Українська родина» з Тернополя вишили для бійців з передової та дітей-сиріт з Донеччини. Когось з них доля обділила, комусь додала складнощів-труднощів, принесла навіть горе. Але щоб не бути самим на велелюдді життя, стали учасниками благодійної організації «Українська родина». Вже майже чверть століття діє ця пристань доброї надії в Тернополі. Заснувала її й очолює кандидат педагогічних наук Ірина Найдух.
Відколи російський агресор окупував український Крим, приніс війну на Донбас, «Українська родина» старається у різний спосіб допомагати й нашим бійцям, відвідувати поранених у військовому госпіталі у Львові. Днями українородинці запросили до Тернополя своїх добрих знайомих, серед яких, зокрема, заступника начальника військово-медичного клінічного центру Західного регіону з роботи з особовим складом, полковника Івана Держила, старшу медичну сестру 66-го мобільного госпіталю Марію Пирятинську. Їх вітали запашним і гарним короваєм. А ще голова «Української родини» Ірина Найдух вручила Іванові Держилу 65 вишитих сорочок і блузок. Їх тривалими зимовими днями й ночами вишивали самі учасниці цієї доброчинної організації з Кременецького, Підгаєцького та Козівського районів. З придбанням полотна задля такої доброї та почесної справи постаралася Марія Матвійків з Великобританії, яка вже тривалий час допомагає тернополянам. Кроєм вишиванок займалися учні Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг і туризму.
«Це не просто вишиванки, це – обереги», – підкреслив полковник Іван Держило. І додав, що блузки з вишитими кетягами червоної калини, сорочки з геометричними орнаментами від «Української родини» з безмежною вдячністю носитимуть і бійці, і медичні працівники, і діти. землі. 66-ий мобільний госпіталь, 58-ий будинок офіцерів спільно опікуються, зокрема, дитячим сиротинцем «Отчий дім» у Покровську Донецької області. Матері, бабусі з «Української родини» підготували для них 23 вишиті дарунки.