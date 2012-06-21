День вишиванки — свято українців усього світу, які підтримують патріотичний дух, любов і повагу до національних традицій. Цього дня державний секретар Кабінету Міністрів Володимир Бондаренко разом із працівниками Секретаріату Кабміну, комунікаційниками з різних міністерств, командою урядової комунікаційної стратегії #єдинийголос долучилися до відзначення цього свята.
Володимир Бондаренко наголосив, що платформу #єдинийголос створено для того, щоб мати змогу ефективно доносити людям суть змін, які відбуваються в країні.
«Усі державні службовці — ті, які працювали раніше, і ті, які приходять сьогодні, працюють для того, щоб у країні відбулися позитивні зміни. Часто по 12—16 годин, не шкодуючи себе. Вони змінюють правила, які будуть корисні та зрозумілі людям», — зазначив держсекретар. Така робота на зміни в країні і є Україна ЗАРАЗ. Саме «Ukraine NOW UA» («Україна ЗАРАЗ») — новий бренд, який забезпечить єдиний стиль презентації держави у світі.
«Вишиванки, поля, луки, ліси, люди — все це Україна ЗАРАЗ», — підкреслив Володимир Бондаренко, наголосивши, що дуже важливо в умовах сьогодення цілісними, єдиними, говорити #єдинимголосом.
До мільйонів тих, хто любить Україну та українське, долучилася й спеціальний гість урядової комунікаційної стратегії #єдинийголос радник міністра культури Анжеліка Рудницька. Вишиванка — це код нації, її ідентичність, гордість, наголосила вона. Тобто все може працювати на благо країни, коли ми цього хочемо. Співачка й телеведуча презентувала кліпи з вірою в силу любові. А ще закликала дарувати українські книжки для бібліотек на сході.
Радник Прем’єр-міністра Дмитро Столярчук розповів, що в межах урядової комунікаційної стратегії #єдинийголос найближчим часом буде значно ширше розгорнуто ще одну інформаційну активність — антикорупційну. І комунікаційники органів влади тут мають сказати вагоме інформаційне слово, проявивши згуртованість і єдність, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
Цю традицію гаряче підтримали й співробітники Адміністрації Президента, які також сфотографувалися біля споруди АПУ в колоритному народному вбранні.