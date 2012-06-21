Перша половина літа — сезон вишень. Ці солодко-кислі, злегка терпкі ягоди не тільки низькокалорійні (в одній склянці всього 87 калорій), але і містять величезну кількість поживних речовин. Завдяки їм можна поповнити запас вітамінів і мінералів, скинути зайву вагу і навіть запобігти деяким хворобам. Ось перелік лише деяких диво-властивостей вишень.
1. Зменшує запалення
Численні дослідження показали, що вишня дуже корисна людям із хронічними запальними захворюваннями. Якщо їсти вишню або пити вишневий сік під час застуди, можна знизити температуру. Ця ягода також допомагає нормалізувати артеріальний тиск і зменшує біль у суглобах (наприклад, при артриті та подагрі).
2. Джерело вітаміну С і клітковини
В одній склянці вишень міститься 16% необхідної денної норми вітаміну С і більше двох грамів клітковини.
3. Покращує мозкову діяльність
Фолієва кислота, яка є в цих ягодах, допоможе зберегти когнітивні функції — завдяки їй поліпшується приплив крові до головного мозку. А ще дослідження показали: якщо включити в свій раціон вишні, можна згладити симптоми таких захворювань, як хвороба Альцгеймера і Хантінгтона.
Не варто виварювати вишню. Так ви позбавляєте її всіх вітамінів. Доведіть до кипіння ягоди, приправте корицею, додайте коричневий цукор і отримаєте прекрасний джем до сніданку.
4. Захищає м’язи під час тренувань
Вишні містять антоціани (пігментні речовини), які є потужними антиоксидантами і мають протизапальні властивості, завдяки яким знижується м’язовий біль. Зазвичай біль у м’язах є ознакою хорошого тренування — начебто, треба радіти, ефект досягнутий, але все одно біль заважає. А от якщо взяти за правило з’їдати хоча б трохи вишень, то після занять спортом м’язи будуть боліти набагато менше.
5. Знижує ризик серцево-судинних захворювань
Своїм рубіновим відтінком вишня завдячує великій кількості антоціанів, в яких містяться іони калію. А для нормальної роботи серцево-судинної системи калій просто необхідний. Тому корисно включити цю ягоду в свій раціон, щоб знизити ризик діабету і хвороб серця.
6. Покращує сон
Вишні є природним джерелом гормону мелатоніну, який є регулятором добових ритмів. Враховуючи важливість сну для загального стану здоров’я, регулярно випивайте стакан вишневого соку (і особливо це стосується тих, хто страждає від недосипання).