17 січня 2021 року стало для членів екіпажу затонулого біля берегів Туреччини судна «ARVIN» другим днем народження. Та, на жаль, не для всіх.

За інформацією Міністерства закордонних справ України, того дня у Чорному морі біля узбережжя турецької провінції Бартин затонуло судно «ARVIN», що йшло під прапором Палау й належало українській компанії «Arvin Shipping LTD». На борту перебувало 12 членів екіпажу, серед яких 10 громадян України.

Морська аварія сталася через погані погодні умови (сильний шторм). За даними турецьких властей, станом на 18 січня шестеро членів екіпажу врятовано (п’ятеро українців і один росіянин), знайдено тіла трьох загиблих моряків (триває процедура їх ідентифікації). Врятованих осіб госпіталізовано до лікарні міста Бартин. Стан їхнього здоров’я оцінювався як задовільний. Медики, навіть, говорили про готовність виписати моряків. Після офіційних процедур та відновлення документів, вони вирушать в Україну.

Посольство України в Туреччині оприлюднило імена врятованих. Це Геннадій Кравченко (24 роки, українець), Владислав Затерка (20 років, українець), Олександр Перкатий (51 рік, українець), Віталій Мережко (35 років, українець), Віталій Качур (23 роки, українець), Ніколай Крінов (44 роки, росіянин), повідомляє Укрінформ. Пошуково-рятувальна операція щодо інших членів екіпажу не припиняється. До неї залучені також два гелікоптери.

Працює гаряча лінія, аби родичі могли контактувати з дипломатами. Телефон гарячої лінії для родичів постраждалих моряків: (+90) 539 550 98 98.

Врятованих відвідав Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга та консульські працівники для надання постраждалим землякам необхідної консульської допомоги та координації взаємодії з турецькими компетентними органами на місці. «Напевно, сьогодні у вас другий день народження. Бажаю вам щонайшвидшого відновлення та повернення додому. Ви під захистом Української Держави, ми гарантуємо вам всебічну підтримку та допомогу», – звернувся до моряків посол.

Врятовані моряки, більшість яких із Одеси та Одеської області, подякували рятувальникам, медикам та українським дипломатам за турботу та допомогу. А рятував їхнє життя екіпаж корабля берегової охорони, попри вкрай складні погодні умови та ризикуючи власним життям.

«Велике дякуємо вам від себе та від наших сімей за порятунок. За те, що ризикуючи власним життям, у небезпечних і нестерпних умовах, нас врятували», – звернулися моряки до своїх рятувальників, які відвідали їх у лікарні. Командир екіпажу корабля берегової охорони Онур Астсубай зазначив: «Вам дуже пощастило, що наш човен берегової охорони перебував поруч. З метою захисту човна від негоди нас направили до Бартину. Тому ми змогли до вас оперативно дістатися. Великі буксири, довжина яких 40 – 50 метрів, не вийшли в море. Довжина нашого кораблі 22 метри, і ми все ж таки пішли на це».

Розкриваючи деталі операції з порятунку моряків, Онур Астсубай розповів, що витягували людей з води, кидаючи їм рятувальні кола. Через високі хвилі кораблю доводилося маневрувати й витягнути одну людину вдавалося не одразу, а після неодноразових маневрів.

За словами українських моряків, відтоді, як їхнє судно почало тонути до повного затоплення минуло близько п’яти хвилин. «Через погані погодні умови ми не рухалися за маршрутом, а стали на якір та очікували, що хвилі досягатимуть 3,5 – 4 метрів. Вітер почав набирати силу з 11:00 – 11:30, хвилі досягали шести метрів. На кораблі почули хруст, тоді було оголошено сигнал тривоги. Сигнал про те, що судно тоне, було відправлено о 12:20», – уточнили моряки.

Суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса із вантажем селітри. Серед екіпажу були моряки, для яких цей рейс був першим. Були й ті, хто на цьому судні вже працював по кілька контрактів.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»