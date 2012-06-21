У пацієнтів Жашківської центральної районної лікарні на Черкащині цьогоріч виявлено 488 передонкологічних патологій. Своєчасно призначене лікування дасть змогу значно зменшити ризики серйозних захворювань. Допомогли тут і високі професійні якості місцевих медиків, і нові сучасні діагностичні апарати — прилад ультразвукового дослідження та фіброгастродуоеноскоп GIF — E3. Завдяки участі в програмі «Кусаноне», яку в Україні реалізовував уряд Японії, нове устаткування вартістю 1,9 мільйона гривень тепер успішно працює в сільській глибинці. 90% витрат на його придбання взяв на себе уряд Японії.
Апарат ультразвукового дослідження TUS-Х100 став надійним помічником медиків у дослідженні черевної порожнини, малого таза, поверхнево локалізованих органів (щитоподібної, молочної залоз, поверхневих лімфатичних вузлів), судин і серця, розповідає головний лікар ЦРЛ Ігор Мельник.
Жашківську лікарню відвідав другий секретар Посольства Японії в Україні Ясухіро Ікута, який пересвідчився в дієвості й ефективності спільної програми. Представники посольства відзначили важливість того, що устаткування працює в медзакладі, віддаленому від обласного центру. Зауважили й економічні показники, адже програма мала на меті зменшення витрат і пацієнтів, і держави на медичну допомогу.