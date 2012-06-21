Незвичайними заходами запам’ятається цьогорічний фестиваль «Бринза Хустщини», який рік у рік відбувається в одному з населених пунктів цього району на Закарпатті. У селі Горінчове, обраному для проведення цьогорічного свята вівчарів, відбулись овечі перегони та вперше — конкурс краси. В одному з цих змагань перемогла вівця Малесса, у другому — її родичка Кнесса.
Вівчарі, які входять до професійної асоціації на території Хустського району, зігнали в імпровізовані кошари близько тисячі овець і кіз. Усіх охочих гостей ознайомлювали з особливостями вівчарської професії та демонстрували, як виготовляють сир, бринзу і вурду. Одночасно відбувалися дегустація бринзи — витриманої й молодої, а також майстер-класи з готування традиційних страв із цим цінним харчовим продуктом.
Протягом двох днів свято відвідали понад 1000 туристів з різних регіонів України. Гості із задоволенням дегустували овечі продукти, брали участь у конкурсах, влаштованих організаторами. Слухали і вчилися співати автентичні карпатські коломийки, знайомилися з побутом вівчарів.
Уже через тиждень майстри вівчарства збираються перегнати тварин до літніх стійбищ на полонинах. Там овець випасатимуть до кінця літа. А вже восени вівчарі разом із власниками тварин — селянами підбиватимуть підсумки у вигляді створених запасів сиру та бринзи, настриженої від овець вовни.
Перед початком сезону в полонинників ще є трохи часу, щоб пофестивалити — порадіти і самим, і подарувати радість туристам. Тож найближчими днями і в інших населених пунктах Закарпаття відбуватимуться святкові вівчарські зібрання, які завжди влаштовують перед тим, як виганяти отари на полонини.