Вчені з Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі навчилися визначати, в яких пацієнтів з COVID-19 ризик розвитку ускладнень максимально високий.

В ході наукової роботи, опублікованої на порталі bioRxiv, дослідники вивчили плазму крові 97 пацієнтів, заражених SARS-CoV-2, на вільно циркулюючу мітохондріальну ДНК (мтДНК). Вона є індикатором загибелі клітин, яка викликана вірусною інфекцією і важкою реакцією імунітету. Встановлено, що рівень мтДНК різко збільшується під час ішемії, геморагічного шоку та сепсису.

Тепер вчені з'ясували, що рівень мтДНК також зростає у пацієнтів, які потрапляють у відділення інтенсивної терапії, і вказує на ризик швидкої смерті. Причому цей зв'язок не залежить від статі, віку пацієнта або від наявності хронічних захворювань. В середньому у тих учасників, які постраждали від важкої дисфункції легень, а також тих, хто помер у подальшому від ускладнень, рівень мтДНК був у 10 разів вищий за норму.

За словами дослідників, зростання кількості мтДНК збільшував ризик смерті вдвічі, інтубації в шість разів, а інтенсивної терапії в тричі. Вчені відзначили, що тест на мітохондріальну ДНК краще передбачав стан пацієнтів, ніж інші подібні аналізи. Сам аналіз не вимагає складного і дорогого обладнання, а його проведення може проходити так само швидко, як і ПЛР-аналіз.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»