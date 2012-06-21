Недореформована вітчизняна система охорони здоров’я і неподолана корупція зокрема й у медицині в сучасних реаліях стають на заваді порятунку людських життів. З одного боку, шкода наших лікарів-бюджетників, які приречені на злиденне існування. Вони постійно наражаються на ризик через невисокі зарплати, незабезпеченість необхідними засобами захисту, медикаментами, медичним обладнанням, фінансуванням. З другого — лякає повна байдужість лікарів, чиновників, фармацевтів до здоров’я громадян України.

Нещодавно я перехворіла на СOVID-19: температура 12 днів, немає смаку і запаху, слабкість, головний біль, ломота у всьому тілі. До сімейного лікаря насилу додзвонилася, витративши неабиякі зусилля, щоб дізнатися її мобільний телефон. Функція лікарки обмежилася тим, що вона мене записала на безплатний ПЛР-тест і порадила зробити рентген легенів. У поліклініку в Києві за місцем реєстрації, що на вулиці Чорнобильській, сказали не приходити, оскільки рентгенапарат несправний. Це дослідження я зробила на роботі — на держпідприємстві «АНТОНОВ». Мені пощастило, що наш флагман авіапромисловості має медико-санітарну частину із самовідданими лікарями і сучасним обладнанням. Сімейний лікар за весь час хвороби навіть не поцікавилася, як я почуваюся. З ліків порадила… біологічні добавки.

Рятували мене лікарі та медсестри нашої медсанчастини, призначаючи лікування, аналізи, контролюючи динаміку. Консультував і знайомий лікар, мій давній друг, який був на зв’язку 24 години на добу.

Результат безплатного тесту ПЛР був готовий через 8—10 днів, а платний — через добу. Муніципальну машину швидкої допомоги іноді не дочекаєшся, платна ж приїжджає на першу вимогу, але її розцінки не під силу більшості громадян. Виникає запитання: як можна в період пандемії допускати таку кількість платних лабораторій і приватних клінік, оснащених за вищим розрядом, що неприховано наживаються на проведенні життєво важливих тестів, встановлюючи ціни на них з різницею півтори тисячі? Наприклад, 770 гривень за тест ПЛР у мережі лабораторій «Ніколаб» до 2410 гривень в «Борис» та інших. Люди стоять годинами в чергах, не маючи змоги дотриматися необхідної дистанції тощо. Дійшло до того, що без оплати в поліклініці не беруть навіть аналіз калу в дитини для проходження медкомісії в дитячий садочок.

У громадському транспорті неможливо дотриматися всіх протиепідемічних заходів: в годину пік маршрутки і метро заповнені вщерть.

У лікарню самі лікарі категорично не радять потрапляти. Медперсоналу не вистачає, ліки за власний кошт, умови «економ мінус», грубість і неувага у ставленні до пацієнтів тощо. Знайомий кілька тижнів тому потрапив до однієї з київських клінічних лікарень із двосторонньою пневмонією і рівнем глюкози у крові 17,5. За першу добу до нього не підійшов жоден лікар. Одна медсестра на 60 пацієнтів. Знайомий прибув з негативним тестом ПЛР, але за час, проведений у лікарні, він став позитивним. Діабетикові з СOVID-19 за добу не зробили жодного уколу чи крапельниці. Як у сумному анекдоті: «Хворим із симптомами недуги категорично заборонено з’являтися в лікарні».

Можу навести багато прикладів недбалості й байдужості медперсоналу до хворих, як і навпаки, самовідданої праці лікарів — заручників у цій ситуації. Вони не мають належного забезпечення і змоги виконати професійні обов’язки — лікувати і рятувати життя.

Значна кількість хворих вмирає не від COVID-19, а від недогляду, невчасного лікування, втрати дорогоцінного часу. Багато недужих просто бояться звертатися до лікарів з таким ставленням і банально не мають грошей на своє псевдобезплатне лікування. Вони не мають змоги дотриматися повної ізоляції, змушені перебувати поряд із сім’ями, друзями, колегами, відвідувати платні лабораторії, аптеки, користуються громадським транспортом і ходять на роботу.

Тож наполегливо рекомендую міністрові охорони здоров’я не обмежуватися відвіданням однієї житомирської лікарні, а особисто проінспектувати якомога більше українських лікарень без будь-якого попередження. Провести незалежний аудит бюджетних коштів, передбачених на боротьбу з коронавірусом, які, вочевидь, безсовісно розкрали. Інакше як пояснити нинішні злидні в медицині?

Тетяна КАШИНА,

головний бухгалтер профкому

первинної організації профспілки авіабудівників України

на держпідприємстві «АНТОНОВ»,

для «Урядового кур’єра»