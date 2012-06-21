На запрошення хокімату Кашкадар’їнської області голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко у складі делегації із Сумщини відвідав Республіку Узбекистан. Представники слобожанського краю взяли участь у роботі XXII Міжнародної виставки та конференції «Нафта і газ», ХІІІ Міжнародної виставки «Енергетика, енергозбереження, альтернативні джерела енергії, електротехнічне обладнання, інформаційно-вимірювальна техніка, кабелі», бізнес-форумі «Перспективи регіонального співробітництва», офіційному прийомі в хокіматі Кашкадар’їнської області, з якою Сумщина уклала угоду про співпрацю, відвідали місцеві промислові підприємства.
Один із вагомих результатів поїздки — Сумське машинобудівне НВО готується до постачання технологічного обладнання для модернізації газоперекачувальних агрегатів дотискної компресорної станції «Памук» на загальну суму 3,7 мільйона доларів.
Відповідну угоду підприємство підписало з Ingenieurbьro Reinhold GroЯmann GmbH & Co KG (Німеччина), що входить до Grossmann Group і реалізує комплексні інжинірингові проекти під ключ у нафтовій, газовій та хімічній промисловості.
Сумські машинобудівники вже мають досвід співпраці з узбецькими партнерами, зокрема в постачанні своєї продукції на дотискні компресорні станції родовищ «Памук», «Зеварди», «Кокдумалак», «Газлі», КС «Ахангаран», «Шахпахти», Навойської ТЕС тощо.