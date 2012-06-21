Енергетична незалежність нашої країни слугує складовою енергетичної безпеки Європи і запорукою ефективної співпраці з іншими стратегічними партнерами держави. Таке переконання висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі зі старшим заступником помічника держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Кентом Логсдоном. Він очолив делегацію американських фахівців, які оглянули газоносні регіони України, зокрема Полтавську область, щодо реалізації та розвитку міжнародних проєктів на цих територіях. Як зазначив Кент Логсдон, він дуже задоволений візитом і розраховує на подальший діалог на високому представницькому рівні.
«Енергетика — велика частина наших відносин. Вашингтон дуже серйозно ставиться до енергетичної складової співпраці з Україною. Уряд США зацікавлений у реалізації спільних проєктів», — сказав поважний гість. Співрозмовники погодилися, що серед тем, за якими Україна й США мають спільну позицію, слід виокремити такі: посилення ролі України як транзитера газу до європейських споживачів і максимальне завантаження української ГТС; протидію будівництву газопроводу «Північний потік-2», який є суто політичним проєктом і черговою гібридною зброєю проти ЄС; посилення власної спроможності України як газоносної держави. «Саме тому для нас надзвичайно важливо забезпечувати подальшу взаємовигідну співпрацю», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ слова Володимира Гройсмана.
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«Урядового кур’єра»