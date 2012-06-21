Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
В Україні підсумовано економічні результати роботи 872 об’єднаних територіальних громад за 9 місяців 2020 року.
Про це повідомив сайт Сумської ОДА з посиланням експертів Програми «U-LEAD», SKL International, які проаналізували фінансові результати бюджетів за низкою основних показників Державних казначейської та статистичної служб, міністерства фінансів, деяких інших відомств і установ.
До уваги бралися доходи на мешканця громади, окремі види видатків, рівень бюджетної дотаційності тощо. ОТГ поділили на 5 груп за кількістю населення.
До першої п’ятірки економічно найсильніших увійшли Тростянецька, Чернеччинська, Миколаївська сільська, Комишанська та Сумська міська громади.
Як повідомила радниця Сумського регіонального офісу Програми «U-LEAD» Ірина Алєєва, особливо ефективно працює Тростянецька ОТГ, яка з-поміж 110 громад України, де населення перевищує 15 тисяч осіб, другий рік поспіль виборює першість.
Решта громад Сумщини у своїх групах посідають місця від 7 до 33-го.
Загалом 12 громад області обходяться без державної бюджетної допомоги, а найвищі доходи на одного мешканця — від 8,8 до 6,1 тисячі гривень — мають Комишанська, Чернеччинська та Миколаївська сільська ОТГ. Разом з тим у середньому по Україні він становить 3348,3 гривні — на Сумщині цей показник вищий у 24-х громадах.